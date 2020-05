Madagascar: Rajoelina prend de nouvelles mesures et évoque le chantier controversé du colisée

Andry Rajoelina. REUTERS/Clarel Faniry Rasoanaivo

Le président de la République est intervenu à la télévision et à la radio nationale dimanche 31 mai au soir. Le pays compte 790 cas de Covid-19 et 6 morts. Samedi, l'état d'urgence sanitaire a été prolongé de quinze jours lors d'un conseil des ministres. Le président a annoncé de nouvelles mesures. Et a justifié la construction d'un colisée romain.