Mort de George Floyd: de nombreuses voix indignées s’élèvent en Afrique

Le Forum des anciens chefs d’États et de gouvernement d’Afrique est profondément choqué, indigné et dévasté par les crimes à répétition dont est victime la communauté noire aux États-Unis d’Amérique et dont la dernière en date est celui de George Floyd. Quel niveau de cruauté faut-il atteindre pour que le monde entier se réveille enfin et manifeste son indignation? Qui oserait, traiter de la sorte de nos jours un Européen, un Chinois? etc… Trop, c’est trop. Mais cela ne durera plus pour longtemps. Le Forum en appelle à tous les gouvernements du continent africain pour élever une vive protestation contre l’ignoble mise à mort de George Floyd que les auteurs de ce crime soient punis avec la dernière rigueur. Le Forum invite le président des États-Unis d’Amérique à prendre de toute urgence, les mesures adéquates pour mettre un terme à ces violences et à ces meurtres.