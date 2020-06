RDC: 10 ans après son assassinat, la famille de Floribert Chebeya réclame toujours justice

La famille et les proches de Floribert Chebeya, leader de la Voix des sans-voix assassiné il y a dix ans, lui rendent hommage et réclament toujours justice. RFI/Pascal Mulegwa

En République démocratique du Congo, cela fait dix ans que le défenseur des droits de l’homme, Floribert Chebeya Bahizire et son chauffeur Fidèle Bazana ont été assassinés dans la capitale Kinshasa. Leurs familles et les organisations de défense des droits de l’homme exigent la réouverture du procès et chargent le général John Numbi, l’ex–patron de la police devenu depuis 2018 inspecteur général de l’armée. Lundi à Kinshasa, les proches se sont recueillis sur la tombe de Floribert Chebeya, ils ne cachaient pas leur déception plus d’un an après l’arrivée au pouvoir du nouveau président, Félix Tshisekedi.