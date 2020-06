Cameroun : la disparition d'un journaliste anglophone interroge

le président du principal syndicat des journalistes du Cameroun affirme que Samuel Wazizi est décédé à l’hôpital militaire de Yaoundé, après des mois de torture. (image d'illustration) Getty Images

Texte par : RFI Suivre

Inquiétudes sur le sort d'un journaliste de culture anglophone interpellé et porté disparu depuis plus de 10 mois. Il exerçait dans une chaîne de télévision basée à Buea, dans la partie anglophone du pays. Des syndicats de journalistes et certains défenseurs de droits de l'homme pensent même qu'il a été tué en détention.