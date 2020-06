Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le mercredi 3 juin

L’Afrique comptait ce mercredi 3 juin 158 318 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 4 508 personnes sur le continent, selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Les pays les plus touchés par l’épidémie sont l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigeria et l’Algérie.

La justice sud-africaine ordonne la révision de certaines mesures de confinement

Un juge de la Haute Cour de Pretoria, saisi par des ONG, a ordonné mardi au gouvernement de revoir certaines mesures du confinement, estimant qu’elles violaient les libertés garanties par la Constitution. Le magistrat a cependant suspendu sa décision pour une durée de deux semaines, afin de laisser le temps à l’exécutif de « revoir, amender et republier » les mesures jugées anticonstitutionnelles. Parmi elles, l’interdiction de faire du sport ou d’assister à un enterrement, qui ne sont « pas rationnellement justifiées par l'objectif de ralentir ou de limiter le taux d'infection par le virus », selon le magistrat.

La colère monte au Sénégal contre le couvre-feu et l’état d’urgence

Au Sénégal, l’impatience monte contre le maintien du couvre-feu entre 21h et 5h du matin et l’état d’urgence en vigueur depuis le 23 mars. Des transporteurs et chauffeurs ont manifesté mardi soir dans plusieurs villes du pays, notamment à Touba, Tivavouane et Thiès. Ils affirment être dans une situation économique intenable et exigent la levée des restrictions sur le trafic interurbain. Les protestations ont parfois été suivies de violence. Selon les informations de l’AFP, dans la ville sainte de Touba, trois véhicules de police et une ambulance auraient été brûlés, le centre pour les malades du Covid-19 attaqué, et les vitres de la compagnie d’électricité Senelec caillassées. Dans la ville voisine de Mbackè, le siège de la radio privée RFM, appartenant au chanteur et ancien ministre Youssou N'Dour, a également été attaqué.

Le khalife général de la confrérie musulmane des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, a de son côté appelé la population au calme. « Retournez chez vous. Nous allons voir demain la source des problèmes et comment les régler. Je pense qu'on n'a jamais vu ça à Touba », a-t-il déclaré dans un message diffusé à la télévision au milieu de la nuit, un événement rarissime. Le ministère de l’Intérieur promet une déclaration d’ici demain. Car deux mois et demi après l’instauration de l’état d’urgence, les frustrations s’expriment. « Les mesures durent plus longtemps que ce que certains avaient prévu » explique le sociologue Abdou Salam Fall. Pour lui, les autorités doivent miser sur la communication, la concertation et la cohérence.

L'Etat commence à accuser un déficit de crédibilité et doit se ressaisir en faisant preuve de plus de rigueur, de plus dialogue et de transparence. Au Sénégal, une certaine impatience contre l’état d’urgence et le couvre-feu Charlotte Idrac

A ce jour, le Sénégal enregistre 45 décès liés au Covid-19, 3932 cas déclarés positifs, dont 1823 actuellement sous traitement.

Explosion de la pauvreté due au Covid-9 en Côte d’Ivoire

L’Institut national de la statistique et le PNUD, le programme des Nations unies pour le développement viennent de sortir trois enquêtes sur les conséquences socio-économiques de la pandémie de Covid19 et des mesures décrétées pour la combattre. Il s’agit d’une estimation, mais selon ce rapport du PNUD et de l’INS, 1 375 000 ménages supplémentaires, soit environ 7 millions de personnes, sont passés sous le seuil de pauvreté. A ce sujet, les auteurs établissent trois scénarios. Si la crise ne devait durer qu’un trimestre le taux de pauvreté --qui se situait aux alentours de 37% avant la crise sanitaire-- augmenterait de 4 points. + 10% si la crise devait durer deux trimestres. +21 points, soit un taux de pauvreté approchant les 60% si la crise venait à durer un an.

La crise économique est donc là et bien là. L’enquête constate par exemple qu’en avril le revenu mensuel moyen des chefs de ménage a chuté de 43%, de 60 000 à 34 000 francs. Autre enseignement, la crise frappe beaucoup plus les ménages urbains que ruraux, et en particulier les ménages d’Abidjan. Et aucune couche sociale n’est épargnée. La crise a détruit 1,3 million emplois dans l’informel soit 39%. Plus d’un quart de ce qu’on appelle les « unités de production informelle » ont du arrêter leur activité, et plus de la moitié ont été obligé de la réduire. Et toujours selon ces enquêtes, le chiffre d’affaires des UPI en mars de cette année est en baisse de 82% par rapport à mars 2019. Mais 88% de ces travailleurs de l’informel pensent pouvoir reprendre leur activité après le Covid-19.

La Cote d'ivoire a recensé mercredi 86 nouveaux cas de Covid-19 sur 402 échantillons prélevés soit 21,4% de cas positifs. Le pays enregistre aussi 2 nouveau décès. Le pays compte donc 3 110 cas confirmés et 35 décès.

Les Etats-Unis mettent en garde contre le risque de contracter le coronavirus en Tanzanie

L’ambassade des Etats-Unis en Tanzanie a publié une alerte concernant les risques de contracter le coronavirus dans le pays d’Afrique de l’Est. Elle s’inquiète notamment de la situation dans la capitale commerciale, Dar es Salaam. « Il y a eu certains moments durant lesquels les hôpitaux de Dar es Salaam ont atteint leur capacité d’accueil maximale à cause du nombre important de patients atteints par le Covid-19 », peut-on lire dans la déclaration de l’ambassade. En début de semaine, la ministre de la Santé de Tanzanie assurait que l’épidémie était en phase descendante dans le pays, et que seuls quatre cas étaient toujours actifs à Dar es Salaam. Mais le gouvernement ne publie plus de statistiques sur l’évolution de la pandémie et le nombre de décès enregistrés depuis fin avril. Le dernier bilan fait état de 509 tests positifs et 21 morts.

Les craintes des Africains face au virus

Le cabinet Deloitte, l’institut de sondage Opinion Ways et l‘agence de conseil 35°Nord publient ce mercredi un sondage sur les inquiétudes en Afrique face à la pandémie de coronavirus. Si la plus grande crainte des sondés reste la contamination, avec huit personnes sur dix qui se disent inquiètes ou très inquiètes, la crise économique qui s’annonce est attendue avec appréhension. Une personne sur deux anticipe ainsi une dégradation de sa situation professionnelle ou de celle de son entreprise et une baisse de ses revenus.

Avec le déclin de l’économie, les sondés expriment leurs préoccuations concernant l’explosion de la pauvreté et d’une possible crise alimentaire, notamment à cause d’un manque de produits de première nécessité, comme le riz, la farine et l’huile. Cependant, les personnes interrogées se révèlent favorables aux mesures prises pour endiguer la crise sanitaire. Plus de 85% des sondés au Maroc, en Côte d’Ivoire ou en RDC témoignent de leur confiance envers le gouvernement.

Au Nigeria, plus de 800 membres du personnel de santé positifs au coronavirus

Selon le NCDC, le centre nigérian de contrôle des maladies, 812 membres du personnel soignant ont été testés positifs au Covid-19 depuis le début de la pandémie dans le pays. En avril, plusieurs syndicats de médecins alertaient sur leurs conditions de travail et le manque de matériels de protection. Le directeur exécutif du NCDC assurait mardi que 40 000 équipements individuels de protection ont été distribués au personnel des hôpitaux accueillant des patients atteints par le coronavirus.

Dans le même temps, Baba Tela, vice-gouverneur de l’Etat de Bauchi du nord-ouest du Nigeria, a annoncé avoir été contaminé par le Covid-19. Le porte-parole du gouverneur a indiqué qu’il avait été placé en isolement, et que toutes les personnes avec qui il avait été en contact étaient en train d’être testées également. Le Nigeria est désormais le troisième pays le plus atteint par la pandémie de coronavirus, avec 10 819 cas confirmés et 314 décès.

Tension entre gouvernement et professionnels de santé en RCA

Un syndicat a affirmé qu’il déposerait un préavis de grève si ses revendications n’étaient pas entendues cette semaine. Le ministère de la Santé – qui considère que c’est un syndicat minoritaire - répond point par point aux demandes faites par celui-ci. Le syndicat affirme notamment que les personnels soignants accumulent des impayés et n’ont pas de primes de risques. C’est faux affirme le ministre qui assure que tous les personnels engagés dans la lutte contre la Covid-19 sont défrayés comme il se doit. Autre revendication : le manque de formation des personnels.

« On a formé, sensibilisé les prestataires de soins à tous les niveaux du système de santé, assure le ministre de la Santé Pierre Somse. On a formé 42 médecins de région et de district on a organisé des séances de sensibilisation pour les médecins et les pharmaciens. A travers les différents partenaires les agents de santé communautaires ont été formés à travers le pays. On peut compter à peu près 2000 agents toutes catégories confondues qui ont été formés à ce jour. Ce n’est pas une question seulement de formation, c’est une question d’engagement. »

Autre question majeure : le manque d’équipement de protection des personnels soignants. Le ministre concède que le pays manque de matériel mais que les kits disponibles ont été distribués. « Ce sont des équipements qui ne sont pas toujours accessibles. Le problème d’accès aux équipements est un problème mondial. C’est grâce aux dons chinois et aux reliquats des équipements dont nous disposions pour la lutte contre Ebola qu’aujourd’hui nous tenons. Et ces dons là ne sont même pas à la hauteur des besoins. On les utilise de façon très parcimonieuse mais les équipements ont été mis à la disposition de tous les hôpitaux pour les besoins spécifiques de la prise en charge des cas de Covid. Et des efforts sont en train d’être faits, on a commandé des équipements à travers la plateforme globale d’approvisionnement et on n’a rien reçu encore de cette plateforme. »

Le ministre alerte sur ces problèmes d’accès aux équipements. Le pays est aujourd’hui presque à cours de réactifs pour les tests de la Covid-19.

Les écoles libyennes ne rouvriront pas avant mi-juillet

En Libye, le ministère de l’Education du gouvernement de Tripoli a annoncé le report de la réouverture des établissements scolaires, prévue initialement pour le 13 juin. Les cours reprendront pour les élèves de l’enseignement secondaire dès le 18 juillet. Les écoles primaires devront en revanche attendre le mois de septembre pour la rentrée. Depuis le début de la pandémie mondiale de coronavirus, la Libye a enregistré 182 cas confirmés et cinq décès.

A partir de ce jeudi, l’activité économique reprend à plein régime en Tunisie

Le gouvernement tunisien a présenté ce mercredi lors d'une conférence de presse les dispositions de la nouvelle phase du déconfinement. Les activités industrielles, BTP et administratives peuvent désormais reprendre à 100% de leurs capacités, selon la ministre des Grands projets, Lobna Jribi. Les déplacements entre les différentes régions sont de nouveau autorisés. Les mosquées et lieux de culte peuvent également rouvrir leurs portes à partir de ce jeudi. Les chiffres officiels de l’épidémie en Tunisie font état d’une chute du nombre de cas : seulement 73 cas actifs sont enregistrés et une seule personne est toujours hospitalisée. Au total, le pays a recensé 1 087 cas et 49 décès depuis le début de la pandémie.

Les déplacements entre provinces de nouveau autorisés au Rwanda

Le gouvernement rwandais autorise à nouveau les déplacements interprovinciaux. Les moto-taxis peuvent également reprendre du service. Mais cet allègement des restrictions ne concerne pas les districts de Rusizi et Rubavu, dans l’ouest du pays, qui ont enregistré douze cas de coronavirus ces derniers jours. Le couvre-feu reste en vigueur sur tout le territoire. Les lieux de culte et les écoles restent également fermés.

Deux nouveaux cas positifs en Erythrée

Deux nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en Erythrée, selon le ministère de l'Information. Les autorités avaient annoncé en mai que les 39 patients diagnostiqués positifs dans le pays étaient guéris, mais la campagne de tests aléatoires ordonnée par le gouvernement dans la capitale a permis d'identifier deux cas positifs : un mari et sa femme. Toute la famille a été placée en quarantaine, ainsi que les personnes avec lesquelles elles ont été en contact. Les mesures de confinement sont prolongées.

Un jour de la fête des Martyrs sans célébrations en Ouganda

Toutes les célébrations de la fête des Martyrs, célébrée le 3 juin en Ouganda pour commémorer la mort de 45 chrétiens tués pour leur foi entre 1885 et 1887, ont été annulées cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Chaque année, des millions de pèlerins se rendent à la basilique des Martyrs de l’Ouganda, située à Namugongo. Le président Yoweri Museveni a partagé sur son compte Twitter une vidéo d’hommage pour cette journée particulière. « Continuons à prier depuis notre domicile. Nous continuons à élever notre nation par nos prières et à demander la protection de Dieu pour tous les Ougandais contre le Covid-19 », écrit-il.

