RDC: le très controversé contrat des passeports biométriques

Les bureaux bruxellois de Semlex (image d'illustration) REUTERS/Francois Lenoir

Texte par : RFI Suivre

Chargée de fabriquer les passeports biométriques congolais, la firme belge Semlex aurait-elle eu recours au blanchiment et à la manipulation des chiffres ? A la demande de trois ONG et de 51 détenteurs des passeports congolais, une enquête a été ouverte à Bruxelles et une procédure est en cours à Kinshasa.