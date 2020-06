En RDC, un nouveau massacre endeuille la province de l’Ituri

Dans les localités qui sont proches, il y aurait encore eu d’autres cas de morts. Codeco attaque depuis 2017 et Codeco attaque systématiquement. Ces attaques-là interviennent, malheureusement alors qu’il y a une réunion du Comité provincial de sécurité. Et cette réunion avait réuni tous les chefs de secteurs, chefferies, groupements de Djugu. Et à l’occasion, ces chefs de chefferies, secteurs, ont eu à citer les lieux où se trouveraient les éléments de Codeco. Nous nous inquiétons du retard d’observation de l’armée, face à une dénonciation localisant en quelque sorte les éléments de Codeco. Ici, on a remarqué une intervention anticipative de l’armée. Nous avons plaidé pour un état de siège en Ituri, parce que le mal est profond. Il y a des milices partout et le nombre de morts ne fait qu’augmenter.