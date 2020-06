Libye: le jeu international derrière l'annonce d'une reprise des discussions

Des forces fidèles au maréchal Haftar, dans la ville de Sebha, située à 660 km au sud de Tripoli, en février 2019. (Photo d'illustration) AFP

Texte par : RFI Suivre

Après une suspension de plus de trois mois, la mission de l’ONU a annoncé le lundi 1er juin, la reprise des pourparlers militaires entre les pouvoirs rivaux libyens. Les deux précédentes rencontres n’ont pas abouti et n’ont pas réussi à imposer une trêve humanitaire. À l’heure où les appels internationaux et régionaux à une trêve se multiplient, la situation se complexifie davantage.