Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le vendredi 5 juin

Selon les derniers chiffres du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, l’Afrique compte 163 599 cas confirmés de coronavirus. Le Covid-19 a déjà coûté la vie à 4 611 personnes sur le continent. Les pays les plus touchés par l’épidémie sont l’Afrique du Sud, l’Egypte, le Nigeria et l’Algérie.

Le Premier ministre ougandais placé en isolement

Le Premier ministre ougandais Ruhakana Rugunda a déclaré sur les réseaux sociaux s’être placé en quarantaine. « Mes amis, je me suis placé en isolement après que certains de mes contacts ont été testés positif au Covid-19. Mon propre test s’est révélé négatif, cependant, j’ai décidé de suivre les recommandations sanitaires », écrit-il sur son compte Twitter. Le Premier ministre était à la tête de la task force de l’exécutif sur le coronavirus. Ses fonctions ont été déléguées au Premier ministre adjoint, Moses Ali.

Le porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que tous les ministres sont en train d’être testés, tout comme le personnel du bureau du Premier ministre. Ils le seront à nouveau toutes les deux semaines.

Faute de places, certains patients atteints du Covid-19 au Kenya vont sortir de l’hôpital

Au Kenya, le ministère de la Santé prépare un guide de prise en charge à domicile des patients atteints par le Covid-19, afin de désengorger les hôpitaux. Pour l’instant, toutes les personnes testées positives sont envoyées dans des centres de soins et placées en quarantaine. « Les hôpitaux de l’université Kenyatta et de Mgabathi ont presque atteint leur capacité d’accueil maximale. Beaucoup des cas de coronavirus sont asymptomatiques et peuvent donc être gérés depuis leur domicile », indique le ministre de la Santé, Mutahi Kagwe.

Le gouvernement sud-africain fait appel d’un jugement contre les restrictions

En Afrique du Sud, le gouvernement fait appel de la décision de la Haute Cour de Pretoria critiquant certaines mesures de restrictions destinées à lutter contre la propagation de l’épidémie. « Le gouvernement va demander à ce que l'appel soit entendu urgemment pour que nous tous soyons fixés sur les régulations », affirme lors d’une conférence de presse le ministre rattaché à la présidence, Jackson Mthembu. Dans une décision rendue ce mardi, la Haute Cour de Pretoria avait jugé inconstitutionnelles et invalides certaines mesures prises par le gouvernement, notamment l’interdiction de se rendre à un enterrement ou de pratiquer une activité sportive.

Le président Cyril Ramaphosa était en déplacement ce vendredi dans la ville du Cap. Il a promis l’envoi de renforts médicaux dans la région, dont les hôpitaux sont menacés de saturation par la propagation rapide de l’épidémie. « Le ministère de la Défense est prêt à envoyer immédiatement des personnels militaires dans la province pour y donner un coup de main. Nous allons aussi trouver des soignants dans d'autres provinces pour les faire venir ici », a indiqué le chef d’Etat.

Les entreprises de l’UEMOA très impactées par la crise

Selon une enquête réalisée en avril auprès des chambres de commerce et des associations patronales des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), l'emploi a diminué de 25% et certains secteurs ont vu leur activité réduite à néant. Le secteur le plus impacté par les mesures de lutte contre la pandémie est sans surprise celui des services, avec en avril des baisses d'activité allant de 100% pour le tourisme et 95% pour l'hôtellerie et la restauration.

Si la pandémie dure toute l'année, le secteur perdrait 50% de son chiffre d'affaire.

Le commerce est lui aussi très impacté : 63% des grossistes ont vu leur activité baisser d'un quart, mais 81% des détaillants travaillant dans l'informel ont fait le même constat. Les commerçants informels, vendeurs de rue ou de marchés sont les grandes victimes collatérales de la crise. Le tableau est moins catastrophique dans l'industrie, l'agriculture et les mines. Les producteurs d'or notamment s'en sortent bien. Mais globalement l'emploi salarié dans l'UEMOA a baissé de 25%, alors même que beaucoup d'entreprises avaient renoncé à licencier.

Le gouvernement algérien détaille son plan de déconfinement

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a détaillé sa feuille de route pour l’assouplissement des mesures de restriction en Algérie. Dès ce dimanche, le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique pourront reprendre leurs activités. Vingt-cinq types de commerces, comme les salons de coiffure, les agences immobilières, les pâtisseries et librairies pourront également rouvrir leurs portes.

Une seconde phase du déconfinement doit débuter le 14 juin. Elle concernera les activités de transport par taxi, la restauration et les débits de boisson. L’exécutif indique que la question de la levée ou la réduction du couvre-feu à cette date est envisageable. Les autorités conditionnent cette assouplissement à l’évolution de l’épidémie dans les prochains jours.

La pandémie pourrait affecter la lutte contre le changement climatique en Afrique

Selon le Fonds monétaire international (FMI), la pandémie mondiale de coronavirus risque d’affaiblir les capacités financières de l’Afrique subsaharienne à répondre aux défis liés au changement climatique, dont elle est la première victime. « Un tiers des sécheresses enregistrées dans le monde se produisent en Afrique subsaharienne et la fréquence des tempêtes et des inondations y augmente plus » que dans le reste du monde, s’inquiète le FMI dans un rapport.

« Financer l'adaptation au changement climatique sera plus rentable que les fréquentes aides aux victimes de catastrophes », estime l’institution financière, qui évalue le coût de cette adaptation de 30 à 50 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie. Ces aides axées sur la résilience des populations au changement climatique va aussi permettre d'augmenter « la résilience aux pandémies, réduire les inégalités et assurer la stabilité macro-économique », souligne le Fonds.

Plus de 100 soignants ont été infectés par le coronavirus au Ghana

Dans la région centrale du Ghana, 111 membres du personnel soignant ont été testés positifs au Covid-19, et 45 d’entre eux ont été admis dans des établissements hospitaliers. Au total, la région centrale concentre 439 cas de coronavirus. Selon le directeur régional adjoint pour la Santé, Dr Kwabena Sarpong, l’augmentation du nombre de cas est causé par le relâchement de la population et le non-respect des mesures barrières comme le port du masque. « Il est très dur à croire, qu’à peine un mois plus tôt, il n’y avait qu’un ou deux cas confirmés, et que le bilan est désormais à 439 cas. Par ailleurs, 2 174 échantillons sont encore en attente d’être testés dans la région, augmentant encore notre inquiétude », a-t-il affirmé.

Le plus grand club de foot du Kenya lance un appel à l’aide

Le Gor Mahia Football Club de Nairobi en appelle à la solidarité de ses fans. Plus grand club kényan et 19 fois champion national, il a été gravement touché par l’épidémie du Covid-19 qui a mis fin prématurément au championnat. « Ça fait cinq mois que les joueurs n’ont plus de salaire et pourtant ils ont toujours des loyers à payer et des familles à nourrir », s’inquiète Ambrose Rachier, président de Gor Mahia. Si les supporters veulent aider le club à survivre, il leur suggère de convertir en argent, leurs points de fidélité accumulées auprès d’opérateurs téléphoniques, et d’en faire don à l’équipe.

« Nos supporters feront de leur mieux mais ils ne gagnent pas beaucoup et sont eux aussi touchés par l’épidémie », a indiqué le capitaine Kenneth Muguna, qui ne cache pas sa détresse financière personnelle depuis qu’il ne touche plus de salaire. La fédération a mis fin au championnat en avril à cause de l’épidémie, désignant Gor Mahia vainqueur une nouvelle fois. Ce qui n’empêche pas le club d’être dans la tourmente. Certains joueurs seraient même en voie d’expulsion de leurs domiciles. « J’ai dit aux propriétaires immobiliers que les arriérés de loyers étaient dus à la suspension des salaires. Les joueurs les verseront dès qu’ils auront leur argent », a indiqué Ambrose Rachier.

Un concert en ligne pour soutenir l’Afrique face à la pandémie

Le Comité international de la Croix Rouge (CICR) organise ce vendredi soir l’Africa Together, un concert en ligne destiné à venir en aide à l’Afrique pendant la crise sanitaire du coronavirus. A l’affiche : Youssouf N’dour, Ferre Gola, Salif Keita, Lady Ponce et bien d’autres.

