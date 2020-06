Constitution en Guinée: le gouvernement persiste et signe sur le texte promulgué

Préparatifs du vote à Matoto (Conakry) pour le double scrutin du 22 mars en Guinée. C. Valade/RFI

Texte par : RFI Suivre

Malgré le tollé soulevé au sein de l’opposition et de la société civile concernant les différences constatées entre le projet de Constitution publié en janvier et soumis au référendum le 22 mars, et le texte final, publié le 14 avril, les autorités guinéennes persistent : selon le ministre de la Justice, le texte promulgué le 14 avril dernier est le seul « applicable » en l’état.