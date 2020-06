RDC: 20 ans après, les victimes de la guerre des six jours réclament toujours justice

Une rue du centre-ville de Kisangani (photo d'illustration). CC/Creative Commons / Piet Clement

Il y a vingt ans, pendant l'occupation des territoires congolais par des rébellions soutenues par des pays étrangers, les armées rwandaise et ougandaise se sont affrontées dans la ville de Kisangani. Des combats qui firent des centaines de morts parmi la population congolaise et causèrent d'importants dégâts matériels et environnementaux. Les victimes continuent à réclamer justice aujourd’hui. Vendredi, à l'occasion du 20e anniversaire de cette guerre, elles ont encore manifesté à Kisangani, sur le site du cimetière, et à Kinshasa.