Soudan: où en sont les négociations avec les groupes armés?

Des membres d'un groupe armé au Darfour (image d'illustration) RFI/Stéphanie Braquehais

L’ONU vient d’annoncer la création d’une nouvelle mission au Soudan, pour aider le pays dans sa transition démocratique. Un an après la chute d’Omar el-Béchir, où en sont les négociations entre Khartoum et les différents groupes armés dans le pays, notamment ceux du Darfour ? Un cessez le feu a été signé en octobre dernier et depuis des négociations ont été ouvertes à Juba.