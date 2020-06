Coronavirus: l’UEMOA fait ses comptes suite à une première enquête

Le siège de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à Ouagadougou, au Burkina Faso (image d'illustration). Creative Commons BY-SA 3.0

Texte par : RFI Suivre

Les entreprises des pays de la zone paient le prix fort de la pandémie du Covid-19. Dans une enquête réalisée en avril auprès des chambres de commerce et des associations patronales des huit pays de la zone économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, on apprend que l'emploi a diminué de 25% et que certains secteurs ont vu leur activité réduite à néant. Les patrons interrogés estiment, globalement, que les gouvernements devraient faire plus pour soutenir les entreprises.