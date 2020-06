Coronavirus: l’Algérie commence son déconfinement

L'Algérie a entamé ce dimanche 7 juin la première phase d'un déconfinement qui se veut « progressif, flexible et adapté à la situation épidémiologique ». Après huit semaines de confinement, certains types d'activités sont autorisés à reprendre dont environ un tiers des commerces.

La deuxième phase du déconfinement sera effective dans une semaine, le dimanche 14 juin. Le couvre-feu nocturne, décrété dans 44 des 48 wilayas, reste en vigueur ainsi que la fermeture des établissements scolaires et universitaires, des stades, des mosquées et des salles des fêtes.

Ainsi, avec cette première phase du déconfinement, pour deux cent mille commerçants et artisans, ce dimanche fut presque un jour de fête. Pâtisseries, librairies, boutiques de sports, galeries d'art, coiffeurs - pour hommes uniquement - ou encore vente à emporter. Au total 25 secteurs ont pu rouvrir leurs portes, à condition toutefois de respecter de sévères mesures d'hygiène.

Les masques, déjà obligatoires dans la rue, sont de mise aux portes des magasins qui doivent imposer des gels désinfectants et organiser les mesures de distanciation.

Les agences de voyage et immobilières sont elles aussi autorisées à reprendre leurs activités, de même que le secteur stratégique du bâtiment qui doit cependant assurer le transport et la protection de ses ouvriers, ce qui fait grincer des dents le patronat.

La restauration et les taxis demeurent, quant à eux, interdits jusqu'à dimanche prochain, date de la seconde phase de déconfinement et les liaisons inter-urbaines et inter-départementales sont, elles, toujours extrêmement limitées.

L'Algérie qui a connu son premier cas de Covid-19, le 25 février, a, depuis, enregistré plus de 10 000 personnes infectées et déploré 698 décès, au dernier décompte.

