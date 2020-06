Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le dimanche 7 juin

L’Afrique a dépassé ce dimanche la barre symbolique des 5 000 décès. Selon Africa CDC, le Centre africain de prévention des contrôles des maladies, le continent recensait 184 333 cas de Covid-19, et 5 071 décès dus à la maladie. L’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria sont toujours les deux pays les plus touchés par la pandémie.

• Hissène Habré retrouve sa cellule

Hissène Habré retourne en prison ce dimanche 7 juin. L'information a été rendue publique ce samedi par le garde des Sceaux sénégalais Malick Sall. Le 6 avril, l'ex-dictateur tchadien avait bénéficié d'une autorisation de sortie de soixante jours, dans le contexte du Covid-19. Selon l'administration pénitentiaire jointe par RFI, Hissène Habré doit aujourd'hui regagner sa cellule de la maison d'arrêt du Cap Manuel, à Dakar, où il est incarcéré depuis sa condamnation à perpétuité en mai 2016.

Le Sénégal a enregistré 79 nouveaux cas de Covid-19 ce dimanche, 76 patients ont été déclarés guéris. Depuis le début de l'épidémie, 4 328 personnes ont été touchées par la maladie, 2 588 d'entre elles sont guéries et 49 sont décédées

• Rapatriement de 200 Mauritaniens

Deux cents ressortissants mauritaniens qui étaient coincés à l’étranger depuis la fermeture des frontières le 25 mars dernier du fait du Covid-19, ont retrouvé leur pays vendredi soir par avion. Des malades, des étudiants et des fonctionnaires qui étaient en mission, font partie de ce groupe arrivé de l’Espagne et du Maroc, en attendant d’autres vols en provenance du Maghreb dans le cadre d’un plan de rapatriement mis en œuvre par le gouvernement. Les rapatriés ont été testés négatifs au Covid-19 avant de prendre l’avion pour Nouakchott.

• En Centrafrique, l’État tente de rassurer

La RCA est rentrée dans une nouvelle phase de l’épidémie. Au moins 50 nouveaux cas sont détectés chaque jour et les quartiers sont désormais touchés alors que le pays semblait jusqu’ici assez épargné avec seulement quatre décès dus au Covid-19. Parmi les personnes testées positives le maire de Bangui (désormais guéri), des ministres, des personnels des administrations. Le décès du ministre conseiller politique du président Georges Isidor Dibert a ému la classe politique. Ces cas dans ces grandes institutions posent la question de la continuité des services dans ce pays fragile.

« Le gouvernement ne cache rien. D’ailleurs dans les jours qui viennent, sur l’instruction du Premier ministre, tous les membres du gouvernement vont être testés. La présidence m’a demandé d’organiser un test systématique de tous les membres de la présidence », a pour sa part souligné Pierre Somse, le ministre de la Santé.

• Production d’hydroxychloroquine en RDC

En République démocratique du Congo, la société Pharmakina commence déjà à produire l’hydroxychloroquine pour traiter le coronavirus malgré les controverses soulevées. À part ce médicament, cette société produit aussi la quinine injectable pour traiter la malaria. Le gouverneur du Sud-Kivu a inauguré officiellement la ligne de production de ces deux produits vendredi à Bukavu où se situe l’usine, dans la province du Sud-Kivu.

• L’aviation africaine aura perdu plus de 8 milliards de dollars avec la pandémie

Depuis le début de la paralysie du transport aérien dans le monde à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) a fait deux fois des projections sur le manque à gagner que cette crise sanitaire va entrainer dans le secteur. La dernière estimation, faite le14 mai, évoque une perte de 8,1 milliards de dollars cette année, contre 4,4 milliards de dollars évalués deux mois plus tôt.

« Avec l’hypothèse que, au courant du troisième trimestre 2020, les compagnies aériennes vont pouvoir reprendre 40% de leur activité et au courant du dernier trimestre 2020, 70% de leur activité. Encore une fois, cela va dépendre des décisions qui vont être prises par les différents États par rapport aux ouvertures des frontières. Donc, nous allons refaire une estimation à la date du 15 juin 2020 », a indiqué Abderamane Berthé, secrétaire général de l’Association des compagnies aériennes africaines.

• Réouverture des parcs en Afrique du sud

L'Afrique du Sud, pays toujours le plus touché par l'épidémie avec plus de 43 000 cas et 900 décès, vit en revanche au rythme du déconfinement. Les autorités ont annoncé que les parcs nationaux rouvriront leurs portes ce lundi. Le secteur du tourisme, celui des safaris notamment, est important pour l'économie sud africaine durement touchée par a crise. Ces parcs accueillent chaque année plus de 6 millions de touristes.

• Le blues des artisans marocains et tunisiens

Sans revenus depuis près de trois mois à cause de la pandémie de Covid-19, les artisans dépriment. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat Nadia Fettah a récemment évoqué des pistes de relance, comme la création d'espaces d'exposition dans les grandes surfaces, pour ce secteur qui emploie plus de 2 millions de personnes – soit 20% de la population active –, dont environ 230 000 artisans traditionnels. L'artisanat représente environ 7% du PIB, avec un chiffre d'affaires à l'export de près d'1 milliard de dirhams l'an dernier (91 millions d'euros).

Malgré leur poids économique, les artisans travaillent dans des conditions précaires, sans couverture sociale, avec un réseau de distribution limité aux ventes occasionnelles et au bouche à oreille, comme tous les petits métiers au Maghreb.

En Tunisie, où la crise du nouveau coronavirus a plongé les petits artisans dans la même détresse, l'Office national de l'artisanat (ONAT) travaille sur une plate-forme électronique pour ouvrir des débouchés en Europe en fin d'année et compte multiplier les petites expositions dans les hôtels.

