Libye: le maréchal Haftar perd aussi du terrain politiquement

Le maréchal Hatar à Benghazi en Libye en octobre 2017. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori/File Photo

Texte par : Mathieu Galtier Suivre

Alors que les forces du gouvernement d’union nationale de Tripoli ont lancé une offensive samedi sur la ville de Syrte, contrôlé par Khalifa Haftar, l’Égypte, le principal soutien régional du maréchal, a proposé un cessez-le-feu en Libye à partir de lundi matin et un plan de paix à plus long terme. Signe que Khalifa Haftar perd du terrain militairement, mais aussi et surtout politiquement vis-à-vis de ses alliés internationaux.