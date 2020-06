Coronavirus: un respirateur artificiel «made in Congo» mis au point par des chercheurs

Un modèle de respirateur artificiel. (Image d'illustration). Ronny Hartmann / AFP

Texte par : Loïcia Martial

Des chercheurs venus de la société Chalenge Futura, de la Fondation congolaise pour la recherche médicale (FCRM) et de l’université Marien Ngouabi, inspirés par un inventeur espagnol, viennent de mettre sur pied un respirateur « made in Congo ». L’objectif est de sauver des vies en cette période de Covid-19, une maladie qui touche 683 personnes et a déjà causé la mort à 22 autres.