Ouverture à Paris du procès de Lamine Diack, ex-patron de l'athlétisme

L'ancien patron de l'IAAF, Lamine Diack, à son arrivée au tribunal à Paris, lundi 8 juin. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Texte par : Laura Martel

Le procès de l’ancien patron sénégalais de l’IAAF et 5 autres prévenus s’est ouvert ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Paris. Lamine Diack est poursuivi pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée, notamment pour son implication présumée dans un système de corruption destiné à protéger des athlètes russes dopés. Cinq autres personnes sont mises en cause dans ce dossier en plusieurs volets, dont son fils Papa Massata Diack, ex-conseiller marketing de l’IAAF.