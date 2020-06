Le bourbier libyen se poursuit à Syrte, malgré les initiatives et demande de trêve

Les forces alliées au gouvernement d'union nationale libyen, dans le quartier Numéro 2 de Syrte, le 16 août 2016. REUTERS/Ismail Zitouny

Une course contre la montre s’est engagée en Libye. D’un côté, les efforts diplomatiques internationaux pour une trêve, de l’autre, la poursuite des combats sur le terrain. Lundi 8 juin, les opérations militaires se sont poursuivies alors que l’appel à une trêve décrétée au Caire pour accompagner l’initiative égyptienne devait entrer en vigueur à 6 heures ce lundi matin. Le Gouvernement d’union nationale (GNA) semble décidé à reprendre la ville de Syrte et la base militaire d’Al-Joufra plus au sud, avant toute discussion.