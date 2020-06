Mort de Freddy Kambale de la Lucha en RDC: l’auteur présumé nie les faits

Le 21 mai dernier, Freddy Marcus Kambale, 22 ans, était tué d'une balle dans la tête par un policier lors d'une manifestation pacifique de la Lucha, le mouvement citoyen. Le procès s'est ouvert ce lundi et l'auteur présumé du coup de feu était à la barre niant les faits.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Beni, Eriksson Luhembwe

À la barre, Éric Obeni policier, suspecté d'avoir commis le meurtre selon le ministère Public, à l'audience de ce lundi. Dans leurs dépositions deux témoins, dont son chef hiérarchique, ont également chargés le prévenu qui a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre lui.

La défense plaide non coupable explique Kiunga Makila : « Nous attendrons jusque au dernier jour lorsque le tribunal dira que vous êtes coupable on vous condamne. Là, on va s'incliner mais à ce stade, ils ont donné leurs avis nous avons donnés les nôtres. »

La partie civile semble satisfaite, de cette première audience qui a été retransmise par les radios locales, comme le confie maître Filemon Ndambi : « Au regard de l'instruction parce que il y eu beaucoup des témoins qui défilés devant la barre, donc monsieur Obeni ne peux pas échapper , parce que tous les témoins et même son commandant qui était sur place l'a également chargé disant que c'est lui qui avait bel et bien tiré sur la victime. »

L'audience a été suspendu lundi en fin de journée. Les audiences se poursuivent ce mardi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne