Le Sénégal rend un dernier hommage à George Floyd

Un rassemblement en hommage à George Floyd, le 9 juin à Dakar, au Sénégal. Charlotte Idrac/RFI

Au Sénégal, une déclaration a été signée par quelque 80 organisations de la société civile et des personnalités dont des intellectuels, des responsables religieux et des syndicats ou des médias pour rendre hommage à George Floyd et dénoncer les violences racistes. Un rassemblement en petit comité s’est tenu le 9 juin en fin de journée à Dakar, la capitale.