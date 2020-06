Côte d’Ivoire: une attaque attribuée à des jihadistes vise des militaires dans le Nord

C’est une première dans le pays depuis l’attentat de Grand-Bassam en 2016. Une base de l’armée ivoirienne, située près de la frontière avec le Burkina Faso, a été la cible d'une attaque, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Avec notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto

Il n’y a pas encore de bilan officiel pour cette attaque. On parle d’une dizaine, voire d’une douzaine de tués, selon les sources, essentiellement des membres des Forces de défense et de sécurité ivoiriennes. On évoque aussi des disparus parmi ces FDS.

C’est un poste mixte de l’armée et gendarmerie qui a donc été attaqué cette nuit à Kafolo. Cette localité est située sur la frontière burkinabè, à l’entrée du Parc national de la Comoé. C’est dans cette zone que se déroule depuis le mois dernier une opération conjointe ivoiro-burkinabè antijihadiste sur les deux territoires. Il y a quinze jours, les deux armées avaient d’ailleurs indiqué avoir détruit une base jihadiste, tué huit combattants et en avoir capturé une quarantaine.

Selon le chercheur Lassina Diara, depuis deux ans, une cellule jihadiste appartenant à la katiba malienne du Macina d’Amadou Koufa chercherait à s’implanter dans cette zone située aux confins du Mali, du Burkina et de la Côte d’Ivoire. Cette cellule serait conduite par un certain Sidibé Abdoul Rasmané, alias Abdramani.

Difficile donc de ne pas voir dans l’attaque de cette nuit une réponse jihadiste à l’opération conjointe de la fin mai. Si le bilan se confirme, il s’agirait de la pire attaque jihadiste depuis celle de la station balnéaire de Grand-Bassam en 2016, qui avait fait 22 morts.

