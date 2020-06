Mali: l’UE réagit aux allégations d'exactions commises par les Fama

Nous avons eu connaissance d’un certain nombre d’attaques qui ont causé la mort de plus de quarante personnes, dont des femmes et des enfants. Ce que nous savons, c’est que de graves soupçons pèsent sur la possible implication des forces armées du Mali. Le haut représentant a eu l’occasion, malheureusement, de s’exprimer sur d’autres attaques qui ont lieu au Niger ou au Burkina Faso. Pour nous, il est absolument important et fondamental que la justice soit faite et de lutter contre l’impunité de ceux qui seraient coupables, quels qu’ils soient.