Témoignage

Enfants maliens adoptés en France: le témoignage de Pauline

L'association Rayon de Soleil a organisé plus de 320 adoptions au Mali entre 1989 et 2001. CRÉDITMICHELE CATTANI / AFP

Ces jeunes adultes ont déposé plainte à Paris contre l'association Rayon de Soleil et l’une de ses ex-responsables. L'organisation assurait aux familles maliennes que les adoptions étaient temporaires, et aux familles françaises qu’elles étaient plénières. Plus de 320 personnes ont été adoptées au Mali entre 1989 et 2001 par ce biais. Témoignage.