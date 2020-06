Madagascar: la société civile réclame une loi sur l'accès à l'information

Un kiosque à journaux d'Antananarivo (illustration). STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Plusieurs organisations influentes de la société civile, sous l’égide de Transparency International Madagascar (TI-M), ont adressé jeudi matin une lettre ouverte à la ministre de la culture et de la Communication. Leur but ? L’alerter sur la nécessité de présenter et d’adopter la loi sur l’accès à l’information à l’Assemblée nationale, et ce avant de la fin de la session parlementaire.