Mort d'Abdelmalek Droukdel: quel rôle ont joué les Etats-Unis?

Ce qu’on fait normalement, c’est qu’on conduit une évaluation indépendante, par nos propres moyens, notamment pour évaluer les conditions dans lesquelles la frappe est menée. Notre rôle ici a été avant tout de fournir du renseignement, pour aider à localiser Droukdel, et ça bien sur durant une certaine période de temps, en coopération avec la France et nos partenaires africains. Je ne peux entrer dans les détails et vous dire comment l’identification a été menée mais en regardant le niveau des renseignements que nous possédions, le temps qui a été pris pour surveiller, observer la cible, et établir sa localisation, je peux vous garantir, comme l’a fait le gouvernement français, que Droukdel a été tué.