Niger: une journaliste inculpée pour diffamation après une plainte du fils du président Issoufou

(illustration) RFI / Matthieu Millecamps

Texte par : RFI Suivre

Au Niger, la journaliste blogueuse Samira Sabou dort à la prison civile de Niamey depuis deux nuits. Elle a été inculpée mercredi pour diffamation après la plainte déposée par le fils du président Mahamadou Issoufou. En cause ? L'une des publications Facebook de la journaliste sur les personnalités impliquées dans l’affaire de l’audit du ministère de la Défense. Selon la loi sur la cybercriminalité, adoptée l'année dernière par l'Assemblée nationale mais vivement dénoncée par une partie de la société civile et de l'opposition, la journaliste risque jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Me Abdou Leko Aboubacar est son avocat.