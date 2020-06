Au Nigeria, la crainte de voir le crime organisé nouer des liens avec le terrorisme

Un membre des forces de sécurité monte la garde à Daura, dans l'Etat de Katsina, en février 2019 (image d'illustration). PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Cette semaine, plusieurs manifestations se sont produites dans des localités de l’Etat de Katsina, dans le nord du Nigeria, pour exprimer le ras-le-bol contre la montée du « banditisme » et des violences contre les civils. Une insécurité, qui selon plusieurs observateurs, aurait de plus en plus de liens avec les groupes jihadistes actifs dans le Lac Tchad.