RDC: le CNSA dans le collimateur de l'Observatoire de la dépense publique

(illustration) Membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) au dépouillement lors des élections, à Kinshasa le 30 décembre 2018. REUTERS/Baz Ratner

En République démocratique du Congo, la société civile continue de mettre la pression pour obtenir la réduction du train de vie de l’État et dénonce de potentielles malversations. Cette fois, c’est l'ODEP, l’Observatoire de la dépense publique, qui accuse le Conseil national de suivi de l’accord politique de la Saint-Sylvestre (CNSA) d’avoir détourné plus de 3 millions de dollars destinés au paiement des salaires des membres de la plénière et au fonctionnement de l'instance.