RDC: 20 ans de prison requis contre Vital Kamerhe

La justice congolaise a requis 20 ans de prison à l'encontre de Vital Kamerhe (image d'illustration) FEDERICO SCOPPA / AFP

La RDC s’achemine vers la fin du procès impliquant Vital Kamerhe et deux autres prévenus sur la gestion de plus de 57 millions de dollars destinés aux projets de maisons préfabriquées dans le cadre du programme d’urgence de Félix Tshisekedi. Les plaidoiries sont terminées. Le tribunal va maintenant délibérer et sa décision est attendue pour le 20 juin.