Sur le terrain, la Libye partagée en deux zones d’influence turque et russe

Des combattants fidèles au Gouvernement d'union nationale après avoir repris contrôle de Tripoli, le 4 juin 2020. REUTERS/Ayman Al-Sahili

Le Gouvernement d’union nationale (GNA) a refusé de s’asseoir à la table du dialogue avec le camp de l’est libyen avant de reprendre les deux villes stratégiques de Syrte et d’Al-Joufra en amont de ces négociations militaires pour un cessez-le-feu. Il a également refusé l’initiative égyptienne pour un cessez-le-feu. Mais la pression internationale, russe principalement, s’accroit sur ce gouvernement pour qu’il se mettre autour de la table et qu’il accepte ce partage de la Libye conçu par Moscou et Ankara. La partition du pays en deux zones d’influence turque et russe se reflète sur le terrain.