Rwanda: le domicile de l'opposante Victoire Ingabire perquisitionné

L'opposante Victoire Ingabire dénonce régulièrement une guerre d’usure à l’encontre de son parti Dalfa Umurinzi (image d'illustration) Cyril NDEGEYA / AFP

Texte par : RFI Suivre

Des enquêteurs ont fouillé la maison de l’opposante rwandaise Victoire Ingabire ce samedi 13 juin dans le cadre d’une enquête sur des liens avec des groupes considérés comme terroristes par Kigali et basés hors du pays. L’opposante dénonce régulièrement des attaques et harcèlements à l’encontre des membres de son parti, le Dalfa Umurinzi, non reconnu par le gouvernement.