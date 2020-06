L'UEMOA dément les rumeurs d'une réouverture prochaine des frontières

Malgré la colère grandissante des transporteurs, aucune date n'a encore été fixée pour la réouverture des frontières. L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Cédéao multiplient actuellement les réunions pour harmoniser les politiques en la matière. Mais entre la nécessité d'éviter la propagation de la pandémie et les besoins économique, le dispositif actuel ne bouge pas. Au sein de l'UEMOA, par exemple, seuls les produits de première nécessité, alimentation et produits médicaux sont autoriser à franchir les frontières.