Burundi: l'hommage biblique du président élu Évariste Ndayishimiye à son prédécesseur

Bujumbura, le 13 juin 2020, le président élu Evariste Ndashimiye signe le livre de condoléances ouvert pour son prédécesseur décédé le 8 juin dernier, Pierre Nkurunziza. Tchandrou NITANGA / AFP

Texte par : RFI Suivre

Au Burundi, le président élu est réapparu hier samedi, pour la première fois depuis quatre jours et la mort du président Pierre Nkurunziza, le 8 juin. Évariste Ndayishimiye a participé à une cérémonie d’hommage au disparu et pendant plus de 15 minutes, le général, un fervent catholique très pratiquant, ne s’est pas privé de métaphores bibliques pour rendre hommage à celui dont il va prendre la succession et qu’il compare, rien moins, qu'à Jésus.