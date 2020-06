Coronavirus: à Madagascar: les écoles privées de Tamatave demandent le soutien de l'Etat

Des fonctionnaires du ministère de la Santé déchargent des pulvérisateurs d'une camionnette pour désinfecter dans le quartier de Tsarakofafa, à Tamatave, grande ville portuaire de Madagascar, Plus gros foyer d’épidémie de coronavirus, le 4 juin 2020. RIJASOLO / AFP

Texte par : Laetitia Bezain Suivre

A Madagascar, les écoles privées de Tamatave, sur la côte l'Est, lancent un appel à l'aide à l'Etat. Plus grand port du pays, cette ville de 300 000 habitants compte le plus grand nombre de cas de Covid-19. Mi-avril, les écoles ont pu rouvrir leurs portes dans le reste de l'île pour les élèves en classe d'examen mais dans cette grande ville portuaire les cours sont totalement suspendus pour éviter la propagation du virus. Une situation qui n'est plus tenable ont fait savoir hier, samedi, directeurs et enseignants d'établissements scolaires privés.