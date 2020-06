Nigeria: plus de 50 morts dans deux attaques jihadistes dans l’Etat de Borno

Des soldats de l'armée nigériane en patrouille dans l'Etat de Borno (image d'illustration) STEFAN HEUNIS/AFP

Texte par : RFI Suivre

Deux localités du nord-est du Nigeria ont subi les attaques meurtrières d'un groupe de jihadistes de l'organisation Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), samedi. Au moins 38 personnes ont été tuées dans un village isolé du nord-est et, quelques heures plus tard, au moins 15 autres ont été tuées dans une localité qui accueille une base militaire et un camp de déplacés.