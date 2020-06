RDC: 15 ans de travaux forcés requis contre les patrons du Foner et de l'OVD

Un camion lourdement chargé sur une route en RDC (image d'illustration). Junior D. KANNAH / AFP

RFI

En même temps que le procès de Vital Kamerhe, s'est tenu le procès d'une autre affaire en lien avec le programme des 100 jours du président Tshisékédi. Devant la cour d’appel de Kinshasa-Gombe, le ministère public a requis 15 ans de travaux forcés contre deux mandataires publics et 7 ans et demi contre un homme d’affaires, accusés de détournements de 12,5 millions USD déjà débloqués pour le projet de réhabilitation de 32,5 kilomètres de routes dans les villes de Goma et Bukavu, dans l’est du pays.