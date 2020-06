Reportage

Au Mali, une ancienne magistrate continue de dénoncer des adoptions frauduleuses

L'association Rayon de Soleil a organisé plus de 320 adoptions au Mali entre 1989 et 2001. REUTERS/Joe Penney

Texte par : RFI Suivre

Entre 1989 et 2001, 324 enfants maliens ont été adoptés par des Français via Rayon de Soleil. Cette association française est désormais visée par une plainte depuis lundi. Une plainte déposée à Paris par 9 français d’origine malienne adoptés dans les années 90. Ils dénoncent leurs conditions d’adoption qu’ils jugent floues et frauduleuses. Dans la capitale malienne, certains parents biologiques ont longtemps cherché la trace de leur enfant, selon une ancienne magistrate, vice-présidente de la CPI et activiste de la société civile.