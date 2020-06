Attaque près de Diabaly: l'armée malienne livre un premier bilan

L'armée malienne a donné ce lundi soir un premier bilan de l’embuscade tendue à l'une de ses patrouilles dimanche après-midi dans la région de Diabaly, au nord de Segou vers la frontière mauritanienne. Selon les FAMA, 24 soldats ont été tués.

C’est par un tweet que l’armée malienne a annoncé ce premier bilan de 24 morts, huit rescapés et quatre véhicules détruits. « Les évaluations se poursuivent sur zone », assure l’armée qui avait quelques heures plus tôt annoncé que des renforts avaient été dépêchés sur place.

Suite à l'embuscade de BOUKA WERE, 24 personnels #FAMa ont trouvé la mort. Des rescapés (8) ont été récupérés. Des véhicules (4) ont été detruits.

Les évaluations se poursuivent sur zone. pic.twitter.com/qe9Ba4ALH4 Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) June 15, 2020

L’armée malienne ne dit pas s’il reste d’éventuels disparus, mais ce n’est pas exclu, puisque selon nos informations en fin de matinée une quarantaine d’hommes manquaient à l’appel.

Il y a pour l'instant peu d’informations sur le déroulé de l'embuscade. On sait simplement que la patrouille attaquée dimanche comptait une soixantaine d’hommes et que les premiers rescapés ont pu d’eux-mêmes regagner leur camp situé non loin de la frontière mauritanienne.

Depuis ce lundi après-midi, une vidéo circule avec plusieurs corps de militaires maliens tués dans un environnement qui semble correspondre à celui de l’attaque mais elle n’a pas été authentifiée pour l’instant.

