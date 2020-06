Crime rituel au Bénin: le meurtrier d'une fillette condamné à la prison à perpétuité

La cour a condamné l'assassin de Gracia Prunelle à la réclusion criminelle à perpétuité. (image d'illustration) Getty Images/ Spaces Images

Texte par : RFI Suivre

Le procès très attendu de deux hommes accusés d’avoir tué une fillette de 7 ans s’est tenu ce lundi 15 juin à Cotonou. L’enlèvement et l’assassinat de Gracia Prunelle dans le but de prélever ses organes pour la préparation d’un « savon magique » a ému le pays. La cour a prononcé un acquittement au bénéfice du doute et condamné le second prévenu à la réclusion criminelle à perpétuité.