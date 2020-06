Procès Lamine Diack: l’ex-patron de l’IAAF mal à l'aise sur le volet «abus de confiance»

Lamine Diack à son arrivée au tribunal de Paris, le 13 janvier 2020. REUTERS/Benoit Tessier

Alors que le procès de l'ancien président de la fédération internationale d’athlétisme (IAAF) et ses cinq co-prévenus entre dans sa deuxième et dernière semaine, le tribunal s’est penché ce lundi 15 juin sur le volet « abus de confiance » qui concerne uniquement Lamine Diack et Papa Massata Diack, son fils, ex-conseiller marketing de l’IAAF.