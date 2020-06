Soudan: première comparution du chef de guerre darfouri Ali Kushayb devant la CPI

Première comparution du chef de guerre darfouri Ali Kushayb devant la CPI, à La Haye, le 15 juin 2020. ICC

Visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis 2007, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, de son vrai nom, est accusé de 50 chefs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, dont meurtres, viols, pillages et tortures. Des crimes qui auraient été commis dans le cadre du conflit au Darfour en 2003 et 2004.