Crime rituel au Bénin: un procès en appel souhaité par la famille de la victime

Le meurtrier de la jeune Gracia Prunelle, Martial Bignon Zoï, a été condamné lundi à Cotonou à la perpétuité, mais de manière inattendue, le commanditaire, Gratien Missigbèto, a lui été acquitté. Ce que ne comprend pas la famille de la victime.

Me Nadine Sakponou Dossou, l’avocate des parents de Gracia Prunelle, jointe au téléphone par Pierre Firtion, explique pourquoi elle souhaite un procès en appel :

« Sur le coup, ça a été difficile. J’ai réussi à calmer [la famille ndlr] en leur disant qu’on avait quand même obtenu la réclusion criminelle à perpétuité de celui qui a exécuté la petite fille. Mais effectivement, c’est une décision mitigée. Mitigée au sens que le commanditaire a été acquitté au bénéfice du doute. Je pense que la juridiction s’est basé sur le fait qu’il n’y avait pas d’éléments matériels lors de l’assassinat de la jeune fille. Quand on regarde le code pénal à l’article 22, il doit être considéré comme complice. Dans ce dossier, il a demandé au gris-gris, et ce dernier a donné les ingrédients qui était le cœur et le cerveau. Quelque part, il est à la base de l’assassinat de cette petite-là. Donc ça serait bien qu’une cour d’appel jette un regard dessus. »

Martial Bignon Zoï avait fait appel à Gratien Missigbèto, un gris-gris, pour lui porter chance dans une arnaque sur internet. Ce dernier lui a alors promis « le savon de la chance » dont la préparation nécessite des organes humains. Martial Bignon Zoï a alors enlevé et tué la fillette le 3 février, en fin d’après-midi.

