Madagascar: les derniers symboles rendant hommage aux figures du colonialisme en question

Photo de la statue équestre en bronze de Joseph Gallieni à cheval, Gouverneur général de Madagascar de 1896 à 1905, inaugurée en 1923 à Ambohijatovo dans la capitale. Elle a été démontée en 1972. Sarah Tétaud/RFI

Texte par : RFI Suivre

Le mouvement de contestation relatif à la mise en valeur des figures du colonialisme, par le biais de statues, noms de rues, stèles commémoratives, gagne de nombreux pays. Les Malgaches, eux, n’ont pour le moment pas encore rallié le mouvement. Et pour cause : sur la Grande Île, la plupart des statues et des noms de rues à l’effigie des personnalités du colonialisme ont été déboulonnées ou débaptisés entre 1960 – date de l’indépendance - et les années 2000. Mais restent encore quelques exceptions que la société civile et l’Etat espèrent pouvoir remplacer bientôt.