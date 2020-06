Qui du Kenya ou de Djibouti siègera au Conseil de sécurité de l'ONU?

Le Conseil de sécurité de l'ONU, ici en réunion, à New York, comporte cinq membres permanents et d'autres sièges non-permanents. Johannes EISELE / AFP

Texte par : RFI Suivre

Une longue bataille diplomatique entre deux pays africains va trouver sa conclusion ce mercredi 17 juin, à l'ONU. Le Kenya et Djibouti s'affrontent depuis un an pour revendiquer le siège africain non-permanent qui est ouvert au sein du Conseil de sécurité pour les années 2021 et 2022, en remplacement du sortant, l'Afrique du Sud.