RDC: interrogations après les dernières révélations dans la mort du juge Raphaël Yanyi

RDC, Kinshasa, vue de la ville (illustration), janvier 2019. John Wessels/Bloomberg via Getty

Ce mardi, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice a parlé de meurtre, de coups portés à la tête du magistrat principal en charge du procès Kamerhe et décédé le 26 mai dernier. Une annonce des autorités congolaises qui a jeté un peu plus le trouble sur cette affaire.