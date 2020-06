RDC: la Banque mondiale débloque un milliard de dollars pour l'éducation et la santé

Des parents font inscrire leurs enfants à quelques heures de la rentrée des classes dans une école publique de Kinshasa, le 29 août 2019. RFI/Pascal Mulegwa

La Banque mondiale vient de débloquer un milliard de dollars au profit de la scolarisation des enfants en République démocratique du Congo et de la santé. Ces deux chantiers, mis à mal par la pandémie de Covid-19, avaient été lancés par le président Félix Tshisekedi dès son élection il y a un an et demi. Les fonds seront étalés sur trois ans et assortis de conditions.