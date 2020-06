Les enlèvements de préfets se multiplient au Mali

Un soldat malien fume une cigarette dans son pick-up (photo d'illustration). REUTERS/Joe Penney

Deux sous-préfets ont été enlevés mercredi 17 juin dans la préfecture de Diré, située dans la région de Tombouctou. En décembre et en mai dernier, deux autres représentants de l'administration (il s'agit de d'un préfet et d'un sous-préfet ) avaient été enlevés au nord et au centre du Mali, on est toujours sans nouvelles d'eux, et à Bamako, on est inquiet.