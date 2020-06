Toujours beaucoup de questions après l'attaque de Kafalo en Côte d'Ivoire

Les militaires ivoiriens blessés à Kafolo rapatriés à Abidjan, le 11 juin 2020. RFI/Pierre Pinto

Texte par : RFI Suivre

Il y a une semaine, le village de Kafolo à la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso était frappé par une attaque jihadiste. Douze militaires ivoiriens ont péri, six autres ont été blessés. Un assaillant a également été tué. Une semaine plus tard l’attaque n’a toujours pas été revendiquée.