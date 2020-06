Au Burkina Faso, un magistrat poursuivi pour «tentative d’escroquerie»

Vue générale de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. REUTERS/Joe Penney/Files

Le magistrat et un intermédiaire ont proposé au maire de la capitale de faire « classer » une affaire dans laquelle l'édile est cité. Les prévenus avaient demandé une somme de 70 000 000 millions de FCFA pour étouffer l’affaire. Suite à une enquête d’un journal, le procureur s’est saisi de l’affaire et le magistrat et son acolyte séjournent depuis quelques jours à la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou en attendant leur passage devant un juge.